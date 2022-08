Tornando ogni tre anni le ‘sparizioni’ sono più evidenti | addio ai rapporti umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 agosto 2022) A volte mi chiedevo quale fosse stata la prima cosa a scomparire dall’isola. “Molto tempo fa, quando non eri ancora nata, questo posto era pieno di tante cose diverse: trasparenti, profumate, svolazzanti, brillanti… cose belle, comunque, che tu non puoi nemmeno immaginare”. Quando ero piccola, mamma mi raccontava spesso queste storie. (Da L’isola dei senza memoria di Yoko Ogawa).treledi persone e cose si fanno piùe lancinanti. A Sestri Levante, per esempio, una fabbrica di medie proporzioni è repentinamente scomparsa. Al suo posto cipalazzi con appartamenti per buona parte affittati da occasionali abitanti, supermercati e ristoranti. Spariti per sempre gli operai, i tubi accatastati e ben visibili lungo la via Aurelia con gli uffici ...