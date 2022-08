sole24ore : Reddito di cittadinanza a detenuti, spacciatori e Rom: i dati della Guardia di finanza - sole24ore : Reddito di cittadinanza, stanati 235 falsi poveri tra detenuti, spacciatori e Rom - Mov5Stelle : Servizi per il lavoro significa anche persone che lavorano nei centri per l'impiego. Abbiamo investito un miliardo… - DanieleMazza9 : RT @SecolodItalia1: Fazzolari (FdI): “Sostituiremo il reddito di cittadinanza con sussidi per i veri bisognosi” - Stefano77680572 : Chi vuole togliere il reddito di cittadinanza è uno schifoso #RenziFaiSchifo -

... dai campi Rom di Bologna ai falsi residenti di Palermo, le ultime operazioni della GdF per stanare le truffe suldiseguono un filo rosso che lega l'Italia dal Nord a Sud. Il ...In un ufficio postale all'interno della galleria Umberto I a Napoli i poliziotti sono intervenuti perché un utente aveva presentato un documento falso per il ritiro della cartadi. Gli operatori lo hanno individuato e hanno accertato che anche la tessera sanitaria era intestata a un'altra persona e riportava gli stessi dati del documento contraffatto, ...In un ufficio postale all’interno della galleria Umberto I a Napoli i poliziotti sono intervenuti perché un utente aveva presentato un documento falso per il ritiro della carta ...Stessi problemi – alcuni forse cronici, o almeno identici a ogni tornata elettorale, come le «tasse troppo alte» –, ricette diverse. Opposte, in qualche caso. Come sul ...