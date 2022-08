anperillo : Dopo la papera di #InterBologna dello scorso campionato, un altro svarione di #Radu, che questa volta condanna la… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Radu, altro incredibile errore: perde la palla e regala la vittoria alla Fiorentina - jornalistavitor : RT @Gazzetta_it: #Radu, altro incredibile errore: perde la palla e regala la vittoria alla Fiorentina - Gazzetta_it : #Radu, altro incredibile errore: perde la palla e regala la vittoria alla Fiorentina - sportli26181512 : Radu, altro incredibile errore: perde la palla e regala la vittoria alla Fiorentina: Radu, altro incredibile errore… -

Unerrore clamoroso di, dopo quello che lo scorso lo scorso 27 aprile ha segnato la sconfitta dell'Inter col Bologna (e l'addio ai sogni scudetto nerazzurri), decide la sfida tra Fiorentina e ...... ma in pieno recupero ha pagato un errore del portiereche ha condannato i grigiorossi a un ... Sull'fronte il debuttante Alvini invece getta subito nella mischia l'ex Feyenoord Dessers al ...Nell'altro match del pomeriggio, è terminata con la vittoria della ... a segno con Okereke e Bianchetti. Nel finale, la papera di Radu su cross di Mandragora ha consegnato la vittoria ai viola. Metti ...È amaro l'esordio in Serie A per la Cremonese di Massimiliano Alvini: a portare a casa i tre punti è la Fiorentina. I viola sono riusciti a spuntarla grazie al gol di Rolando Mandragora sul finale, ch ...