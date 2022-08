Lancia auto in fiamme contro barriera Capitol Hill, spara e si suicida (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Un uomo non ancora identificato ha Lanciato la sua auto in fiamme contro una barriera di protezione di Capitol Hill, quindi è uscito dal suo veicolo, ha preso a sparare all’impazzata e infine si è suicidato. La polizia di Capitol Hill, sede del Congresso degli Stati Uniti, non ha al momento confermato formalmente l’incidente, avvenuto nella nottata. A riferirne è FoxNews. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Un uomo non ancora identificato hato la suainunadi protezione di, quindi è uscito dal suo veicolo, ha preso are all’impazzata e infine si èto. La polizia di, sede del Congresso degli Stati Uniti, non ha al momento confermato formalmente l’incidente, avvenuto nella nottata. A riferirne è FoxNews. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

