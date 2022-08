Draghi non salverà Letta, Meloni verso Palazzo Chigi Il Washington Post "processa" il Pd: "Troppi errori" (Di domenica 14 agosto 2022) Il Washingotn Post gela Enrico Letta e il Centrosinistra. L'autorevole quotidiano statunitense, in un articolo nel quale paragona le elezioni del 25 settembre e in generale la politica italiana alle telenovele sudamericane, afferma che Letta e il Pd, ancora scossi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 14 agosto 2022) Il Washingotngela Enricoe il Centrosinistra. L'autorevole quotidiano statunitense, in un articolo nel quale paragona le elezioni del 25 settembre e in generale la politica italiana alle telenovele sudamericane, afferma chee il Pd, ancora scossi... Segui su affaritaliani.it

pdnetwork : Andiamo al voto perché le destre hanno voluto far cadere Draghi e ora la #CampagnaElettorale inizia con il loro att… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - raffaellapaita : A #SestriLevante a raccontare la sfida del #TerzoPolo, la sola ricetta per il Paese alternativa ai sovranisti e pop… - Gabriponte22 : @Nihal884 Lo spread è diminuito quando il nome di Draghi PdC ha iniziato a circolare. Conte non c'entra niente - rrojatti : RT @AdalucDe: Una proposta politica che ha davvero il volto forte della leadership femminile. Non c’è altra coalizione che abbia in campo t… -