Dopo l'addio a FI, Brunetta saluta anche il Parlamento: "Non mi candido" (Di domenica 14 agosto 2022) "Semplicemente non mi candido": Renato Brunetta annuncia il passo indietro, nel prossimo Parlamento non ci sarà. "Ho dato tanto alla politica e tanto ho ricevuto. Nessun rammarico e nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore", ha scritto il ministro per la Pubblica istruzione in un post su Facebook, ripercorrendo le ultime settimane, quelle in cui è maturata la decisione. "È stato un mese di emozioni forti e decisioni difficili. Ho visto Forza Italia, che è stata la mia casa per quasi trent’anni, contribuire alla caduta di Draghi. Il governo più credibile, autorevole e serio, che poteva farci uscire da una situazione tragica che ha visto sommarsi pandemia, guerra, inflazione e uno spread minaccioso. Un atto incredibile e incomprensibile", è il duro giudizio di Brunetta. Lo aveva già espresso nei giorni della crisi, lo ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 14 agosto 2022) "Semplicemente non mi": Renatoannuncia il passo indietro, nel prossimonon ci sarà. "Ho dato tanto alla politica e tanto ho ricevuto. Nessun rammarico e nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore", ha scritto il ministro per la Pubblica istruzione in un post su Facebook, ripercorrendo le ultime settimane, quelle in cui è maturata la decisione. "È stato un mese di emozioni forti e decisioni difficili. Ho visto Forza Italia, che è stata la mia casa per quasi trent’anni, contribuire alla caduta di Draghi. Il governo più credibile, autorevole e serio, che poteva farci uscire da una situazione tragica che ha visto sommarsi pandemia, guerra, inflazione e uno spread minaccioso. Un atto incredibile e incomprensibile", è il duro giudizio di. Lo aveva già espresso nei giorni della crisi, lo ...

