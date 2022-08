Covid, oggi nel Lazio 1.858 casi e 7 decessi: i dati aggiornati (Di domenica 14 agosto 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 12.717 tamponi, si registrano 1.858 nuovi casi e 7 decessi, 808 i ricoverati, 53 le terapie intensive e +3.144 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14.6%. I casi a Roma città sono a quota 821.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Covid Lazio: Il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) ‘nelsu un totale di 12.717 tamponi, si registrano 1.858 nuovie 7, 808 i ricoverati, 53 le terapie intensive e +3.144 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14.6%. Ia Roma città sono a quota 821.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: Il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di sorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con ...

