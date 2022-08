**Calcio: Serie A, Spezia-Empoli 1-0** (Di domenica 14 agosto 2022) La Spezia, 14 ago. - (Adnkronos) - Lo Spezia batte 1-0 l'Empoli nel posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Alberto Picco' della città ligure. Di Nzola al 36' il gol partita. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) La, 14 ago. - (Adnkronos) - Lobatte 1-0 l'nel posticipo domenicale della prima giornata diA, disputato allo stadio 'Alberto Picco' della città ligure. Di Nzola al 36' il gol partita.

