Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2022 ore 15:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Viabilità DELL’ 13 AGOSTO 2022 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1 Roma FIRENZE L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. PRUDENZA IN PARTICOLARE PER IL FUMO IN CARREGGIATA ORA TRASPORTO PUBBLICO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022)DELL’ 13 AGOSTOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’A1FIRENZE L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO. PRUDENZA IN PARTICOLARE PER IL FUMO IN CARREGGIATA ORA TRASPORTO PUBBLICO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ...

