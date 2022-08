"Vi dico chi vince lo scudetto": profezia-Ancelotti. Poi rivela, quando finirà tutto (Di sabato 13 agosto 2022) La profezia di "Re Carlo" è arrivata. "Le favorite per lo scudetto sono sempre le solite tre, ovvero Inter, Milan e Juve, ma la Roma c'è. Io? Dopo il Real Madrid smetto". Parola di Carlo Ancelotti, dalle colonne de Il Messaggero. "Il tempo ha cambiato alcune dinamiche. Fino a qualche anno fa le priorità erano tecnico-tattiche. Ora sono conquistato dalle relazioni umane, dalla conoscenza delle persone, dal confronto con le nuove generazioni. Questa tappa al Real concluderà la mia carriera. Dopo i Blancos smetto. Il Real è il top del calcio. Ha un senso mettere la parola fine dopo questa esperienza", ha detto il tecnico di Reggiolo. "In Italia vedo le solite tre in pole position, magari con equilibri diversi. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere e prosegue sulla linea tracciata da Maldini, ovvero i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Ladi "Re Carlo" è arrivata. "Le favorite per losono sempre le solite tre, ovvero Inter, Milan e Juve, ma la Roma c'è. Io? Dopo il Real Madrid smetto". Parola di Carlo, dalle colonne de Il Messaggero. "Il tempo ha cambiato alcune dinamiche. Fino a qualche anno fa le priorità erano tecnico-tattiche. Ora sono conquistato dalle relazioni umane, dalla conoscenza delle persone, dal confronto con le nuove generazioni. Questa tappa al Real concluderà la mia carriera. Dopo i Blancos smetto. Il Real è il top del calcio. Ha un senso mettere la parola fine dopo questa esperienza", ha detto il tecnico di Reggiolo. "In Italia vedo le solite tre in pole position, magari con equilibri diversi. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere e prosegue sulla linea tracciata da Maldini, ovvero i ...

carlogubi : 'Senza la tragedia del fratello, nessuno saprebbe chi è'. Dicono gli haters. Io invece dico: per 13 ANNI di calvari… - CarloCalenda : Il mio avversario in questa campagna sarà chi vi dirà che non si può cambiare e vi inviterà a votare lo schierament… - Marcell78225090 : RT @RobertoMerlino1: Se questa non è FORZA MAFIA !! Da uno che ha anche sangue siciliano nelle vene, dico : Ragazzi, porca troia, la voglia… - MKrazimira : Io dico sempre, fai del bene , o almeno nn rompere senza motivo al prossimo, x chè un domani, nn sai di chi puoi avere bisogno . - sbatecaz : @FilBarbera @GigiEinaudi @Val_Ozne @marioricciard18 Vivo in una zona appenninica da 20 anni. Lo dico per esperienza… -