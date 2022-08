Tabellone qualificazioni Wta Cincinnati 2022: Jasmine Paolini al via, ecco il suo spot (Di sabato 13 agosto 2022) Il Tabellone di qualificazioni del Wta di Cincinnati, ultimo grande appuntamento di preparazione in vista degli Us Open, ultimo slam del 2022. Nel Tabellone cadetto al via Jasmine Paolini: l’azzurra, accreditata dell’ottava testa di serie, affronterà all’esordio l’ucraina Marta Kostyuk. In caso di vittoria Jasmine si giocherà il main draw con la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech e la slovena Kaja Juvan, tredicesima testa di serie del seeding. Le qualificazioni si giocheranno sabato 13 agosto e domenica 14 agosto. Tabellone qualificazioni WTA Cincinnati – spot DI Jasmine Paolini (8) Paolini vs ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ildidel Wta di, ultimo grande appuntamento di preparazione in vista degli Us Open, ultimo slam del. Nelcadetto al via: l’azzurra, accreditata dell’ottava testa di serie, affronterà all’esordio l’ucraina Marta Kostyuk. In caso di vittoriasi giocherà il main draw con la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech e la slovena Kaja Juvan, tredicesima testa di serie del seeding. Lesi giocheranno sabato 13 agosto e domenica 14 agosto.WTADI(8)vs ...

