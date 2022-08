Milan-Udinese: rigore e polemica: “Inventato” – VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Milan-Udinese è già polemica per il calcio di rigore assegnato da Marinelli per fallo di Soppy su Calabria, penalty assegnato col Var. La dinamica viene ricostruita da Gazzetta che scrive: “Il primo rigore del campionato per il Milan arriva grazie alla Var. Minuto 9 di Milan-Udinese, coi friulani avanti per 1-0: sulla respinta di Silvestri sul destro di Brahim Diaz, Calabria e Soppy si avventano sulla palla vagante in piena area di rigore. Il terzino dell’Udinese colpisce il collega rossonero, che però sembra già in caduta. Marinelli fa il segno del pallone (comunque non toccato dal giocatore dell’Udinese). Ma arriva la chiamata del Var Mazzoleni: l’arbitro va al monitor e punisce l’entrata di Soppy, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022)è giàper il calcio diassegnato da Marinelli per fallo di Soppy su Calabria, penalty assegnato col Var. La dinamica viene ricostruita da Gazzetta che scrive: “Il primodel campionato per ilarriva grazie alla Var. Minuto 9 di, coi friulani avanti per 1-0: sulla respinta di Silvestri sul destro di Brahim Diaz, Calabria e Soppy si avventano sulla palla vagante in piena area di. Il terzino dell’colpisce il collega rossonero, che però sembra già in caduta. Marinelli fa il segno del pallone (comunque non toccato dal giocatore dell’). Ma arriva la chiamata del Var Mazzoleni: l’arbitro va al monitor e punisce l’entrata di Soppy, ...

AntoVitiello : #Giroud in gruppo. Recuperato per #Milan Udinese - borghi_claudio : Oggi sarò a San Siro prima della partita Milan Udinese insieme ai ragazzi della Lega Milano per volantinaggio di in… - gippu1 : L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il prim… - mil_mar : RT @eantoniopolonia: Primo rigore INESISTENTE per l'A.C. Milan. Questo è un vero e proprio scempio, in quanto è lo stesso Calabria Davide(n… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanUdinese 4-2: @Brahim crea, #Rebic segna la doppietta | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… -