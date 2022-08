Il Pd | ' Nel programma lo Ius Scholae per superare ingiustificate discriminazioni'

amendolaenzo : Bisogna essere seri verso gli italiani. Nel programma della dx c'è scritto che ritratteranno con l'UE il #PNRR pres… - ItaliaTeam_it : ?????????????? ???????????????? ???????????????? ??'???????????? ???? Che spettacolo a #Roma2022, nel programma tecnico del singolo maschile risuo… - mara_carfagna : Rassicuro il sindaco @GaeManfredi: nel programma @Azione_it #Sud e #PNRR hanno un ruolo centrale. Siamo contro il r… - valdambross : RT @nomfup: Nel programma del @pdnetwork (ottimo lavoro di squadra) tante battaglie che diventano nuove sfide, nuovi traguardi: su sorvegli… - Andrea94568144 : RT @Cambiacasacca: Guardavo il programma del pd e vedevo che c'è qualcosa per gli stranieri, qualcosa per i gay, qualcosa per i malati term… -

Cinema in Giardino - Cinema Margherita: dalla nostalgia di Martone ai Minions 2, ilda 13 al 18 agosto. La programmazione di questa settimana al 'Cinema in giardino' inizia ...film Gru ......di Milano per iniziare gli accertamenti medici e dopo due mesi tornò a condurre ilsulle ... dopo il debutto a Retebrescia, Nadia Toffa era diventata inviata de 'Le Iene'2009, attirando l'...Nelle scorse settimane tra i fan di Uomini e Donne era atteso il ritorno di un ex cavaliere nel parterre del trono over. Con i nuovi risvolti riportati ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...