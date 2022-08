Thomas Mann: un grande talento letterario (Di venerdì 12 agosto 2022) Thomas Mann nacque a Lubecca, una città nel nord della Germania, nel 1875. Proveniente da una famiglia ricca borghese: suo padre era un ricco commerciante di cereali e console d’Olanda, sua madre era brasiliana e appassionata di musica. Ereditò dal padre gli ideali di operosità borghese, dalla madre una forte sensibilità per la musica e la bellezza in genere. L’autore sosteneva di sentirsi appartenere alla popolazione tedesca e quella latina e sarà proprio questa evidente dicotomia a denotare il suo carattere e la sua produzione artistica. Nel 1891 suo padre morì e la sua famiglia si trasferì a Monaco di Baviera. Thomas iniziò a lavorare per una compagnia di assicurazioni, successivamente si iscrisse all’università. Non si rivelò mai uno studente brillante, ma presto scoprì il suo grande talento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)nacque a Lubecca, una città nel nord della Germania, nel 1875. Proveniente da una famiglia ricca borghese: suo padre era un ricco commerciante di cereali e console d’Olanda, sua madre era brasiliana e appassionata di musica. Ereditò dal padre gli ideali di operosità borghese, dalla madre una forte sensibilità per la musica e la bellezza in genere. L’autore sosteneva di sentirsi appartenere alla popolazione tedesca e quella latina e sarà proprio questa evidente dicotomia a denotare il suo carattere e la sua produzione artistica. Nel 1891 suo padre morì e la sua famiglia si trasferì a Monaco di Baviera.iniziò a lavorare per una compagnia di assicurazioni, successivamente si iscrisse all’università. Non si rivelò mai uno studente brillante, ma presto scoprì il suo...

