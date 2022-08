Serie B, le trattative di giornata: tris di colpi per il Cagliari. Favilli a Terni, l’Atalanta su un gioiello del Modena (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attesa è finita. Il campionato di B torna stasera con tante nuove facce e piazze blasonate a contendersi il ticket per la A.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attesa è finita. Il campionato di B torna stasera con tante nuove facce e piazze blasonate a contendersi il ticket per la A....

DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Cerignola, fatta per l'arrivo di #Neglia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Trento, ceduto #Benedetti all'@Inter - sportli26181512 : Serie B, le trattative di giornata: tris di colpi per il Cagliari. Favilli a Terni, l’Atalanta su un gioiello del M… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: tris di colpi per il #Cagliari. #Favilli a Terni, l’#Atalanta su un gioiello de… - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Cerignola, fatta per l'arrivo di #Neglia -