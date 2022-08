Salernitana, Candreva: “Contento di essere qui, sarà un campionato diverso” (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonio Candreva, è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Si è presentato quest’oggi ai social ufficiali del club granata: “Molto Contento di essere arrivato qui a Salerno. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi. sarà un campionato diverso dal solito, dobbiamo pensare partita dopo partita e arrivare alla sosta nel migliore dei modi. Qui penso che ci sia una grande voglia di fare bene, entusiasmo e un bel progetto: voglio dar continuo al grande lavoro che hanno fatto i miei nuovi compagni l’anno scorso”. Obiettivi. “L’obiettivo personale è aiutare la squadra a fare bene. Cercherò di mettere il mio entusiasmo a disposizione dei compagni e della piazza. Mi sentì con Bonazzoli e mi aveva già parlato in ritiro di come è stato bene ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonio, è ufficialmente un nuovo giocatore della. Si è presentato quest’oggi ai social ufficiali del club granata: “Moltodiarrivato qui a Salerno. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi.undal solito, dobbiamo pensare partita dopo partita e arrivare alla sosta nel migliore dei modi. Qui penso che ci sia una grande voglia di fare bene, entusiasmo e un bel progetto: voglio dar continuo al grande lavoro che hanno fatto i miei nuovi compagni l’anno scorso”. Obiettivi. “L’obiettivo personale è aiutare la squadra a fare bene. Cercherò di mettere il mio entusiasmo a disposizione dei compagni e della piazza. Mi sentì con Bonazzoli e mi aveva già parlato in ritiro di come è stato bene ...

