Oltre 200 arrivi in un giorno: Lampedusa esplode. È l'estate degli sbarchi (Di venerdì 12 agosto 2022) Di nuovo, nel pomeriggio inoltrato di ieri, arriva il l'aggiornamento: 9 sbarchi e 238 migranti giunti a Lampedusa nelle ultime ore, su imbarcazioni che comprendevano da un minimo di 14 a un massimo di 53 persone, in gran parte tunisini. Si vanno ad aggiungere ai 10 sbarchi di mercoledì, per 161 persone, portando l'hotspot nell'Isola a 600 ospiti, quasi il doppio di una capienza che si aggira sui 350 posti. Flussi continui e tragedie evitate di poco. A largo dell'isola, per via del mare mosso e il sovraccarico si rovescia una barca con una quarantina di persone, tutti sudanesi ed eritrei. Intervengono la Guardia Costiera e una nave di Open Arms eli portano in salvo. Lampedusa è porta d'Europa, certo, ma anche simbolo, metafora, e approdo di un dramma. Durante questa prima metà del mese di agosto, l'affollamento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) Di nuovo, nel pomeriggio inoltrato di ieri, arriva il l'aggiornamento: 9e 238 migranti giunti anelle ultime ore, su imbarcazioni che comprendevano da un minimo di 14 a un massimo di 53 persone, in gran parte tunisini. Si vanno ad aggiungere ai 10di mercoledì, per 161 persone, portando l'hotspot nell'Isola a 600 ospiti, quasi il doppio di una capienza che si aggira sui 350 posti. Flussi continui e tragedie evitate di poco. A largo dell'isola, per via del mare mosso e il sovraccarico si rovescia una barca con una quarantina di persone, tutti sudanesi ed eritrei. Intervengono la Guardia Costiera e una nave di Open Arms eli portano in salvo.è porta d'Europa, certo, ma anche simbolo, metafora, e approdo di un dramma. Durante questa prima metà del mese di agosto, l'affollamento ...

