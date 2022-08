LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Team Pursuit a due volti, azzurre in finale, gli uomini non concludono la propria gara (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Germania e Gran Bretagna competeranno per il bronzo, Francia e Danimarca per l’oro. 13.55 La Francia chiude in 3:52.110 ed è qualificata per la finale per l’oro. 3:55.413 per la Gran Bretagna. 13.52 Ultima batteria, Francia contro Gran Bretagna. 13.49 Evidenti le difficoltà senza Filippo Ganna e Jonathan Milan per il quartetto italiano! Passa la Danimarca. 13.47 Gli azzurri non concludono la gara! 13.45 Mancano gli ultimi 1000 metri, +3?595 il ritardo degli azzurri. 13.44 2000 metri, +1?054 a dividere Italia e Danimarca. 13.44 0.274 il ritardo degli azzurri ai 1000 metri. 13.43 Spazio agli azzurri adesso! Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani contro il quartetto danese. 13.40 3:53.197 il tempo finale del quartetto ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 Germania e Gran Bretagna competeranno per il bronzo, Francia e Danimarca per l’oro. 13.55 La Francia chiude in 3:52.110 ed è qualificata per laper l’oro. 3:55.413 per la Gran Bretagna. 13.52 Ultima batteria, Francia contro Gran Bretagna. 13.49 Evidenti le difficoltà senza Filippo Ganna e Jonathan Milan per il quartetto italiano! Passa la Danimarca. 13.47 Gli azzurri nonla! 13.45 Mancano gli ultimi 1000 metri, +3?595 il ritardo degli azzurri. 13.44 2000 metri, +1?054 a dividere Italia e Danimarca. 13.44 0.274 il ritardo degli azzurri ai 1000 metri. 13.43 Spazio agli azzurri adesso! Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani contro il quartetto danese. 13.40 3:53.197 il tempodel quartetto ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 15h30 BMX Freestyle, Ciclismo su pista e Triathlon A segu… - LorenzoGe79 : Appassionati di #ciclismo, siamo tornati con il mitico PEDALINO su #PCM2022. Faremo il salto di qualità? Per scopri… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Atletica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 12 agosto in DIRETTA: l’Italia… -