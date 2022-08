L’ex fidanzata di Blanco chiamata al Grande Fratello Vip: la risposta di Giulia Lisioli (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la dolorosa rottura con Blanco, Giulia Lisioli torna a parlare della loro storia d’amore svelando anche un retroscena in merito al Grande Fratello Vip e la proposta arrivata da Alfonso Signorini per entrare nella Casa più spiata d’Italia. L’ex fidanzata di Blanco rifiuta il Grande Fratello Vip Intervistata dal tiktoker MagnetFalco, ha parlato per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la dolorosa rottura contorna a parlare della loro storia d’amore svelando anche un retroscena in merito alVip e la proposta arrivata da Alfonso Signorini per entrare nella Casa più spiata d’Italia.dirifiuta ilVip Intervistata dal tiktoker MagnetFalco, ha parlato per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

