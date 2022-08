Juve, UFFICIALE il colpo Kostic: tutte le cifre dell'affare (Di venerdì 12 agosto 2022) Filip Kostic è un nuovo calciatore della Juventus: adesso c'è anche l'ufficialità. ad annunciare l'operazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Filipè un nuovo calciatorentus: adesso c'è anche l'ufficialità. ad annunciare l'operazione...

DiMarzio : .@juventusfc, ufficiale l'acquisto di Filip #Kostic ???? #calciomercato - Gazzetta_it : L'ultimo colpo #Juve è una conferma: ufficiale il rinnovo di #Fagioli, contratto fino al 2026 - romeoagresti : La #Juve è pronta a formulare un’offerta ufficiale nelle prossime ore per #Kostic // Juve are set to make an offici… - ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??ORA È UFFICIALE: AGNELLI IN AZIONE PER CAMBIARE LA JUVE! - ZonaBianconeri : RT @BiancoNero1905: Ufficiale | Filip Kostic è un giocatore bianconero! #Juve #ForzaJuve -