Guida sotto l’influenza di alcool e stupefacenti, denunciato un 25enne (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino hanno denunciato un 25enne di Ariano Irpino per “Guida sotto l’influenza di alcool e stupefacenti”. Qualche giorno fa, in orario notturno, la pattuglia è intervenuta sulla SP 414 a seguito di segnalazione di un incidente stradale con feriti. Il conducente di una delle due auto coinvolte nel sinistro, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la Guida nonché positivo a cocaina e cannabinoidi. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, al giovane automobilista è stata ritirata la patente e l’autovettura è stata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Savignano Irpino hannoundi Ariano Irpino per “di”. Qualche giorno fa, in orario notturno, la pattuglia è intervenuta sulla SP 414 a seguito di segnalazione di un incidente stradale con feriti. Il conducente di una delle due auto coinvolte nel sinistro, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per lanonché positivo a cocaina e cannabinoidi. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, al giovane automobilista è stata ritirata la patente e l’autovettura è stata ...

irpiniatimes1 : Guida sotto l’influenza di alcool e stupefacenti: denunciato 25enne - D_Editore : Il 2022 ci ha visto entrare, sotto la guida di Valerio Bindi, nel mondo delle nuvole di carta con due volumi a dir… - CecinaBasket : Nella costruzione del roster della squadra maggiore che quest’anno disputerà il campionato di serie C Gold, sotto l… - zazoomblog : Tesla sotto accusa: La sua guida autonoma fa meno di quanto annunciato - #Tesla #sotto #accusa: #guida - ale_taia : RT @doublegiem: Il mercato per adesso lascia tutti, chi più, chi meno, insoddisfatti. Però vi giuro che quando sottostimate o non considera… -