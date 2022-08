È morto Claudio Garella | il Cinderella man del calcio italiano | dalle “garellate” ai trionfi con Napoli e Verona

(Di venerdì 12 agosto 2022) I tifosi lo chiamavano Garellik, ma più per il riferimento a Paperink, alter ego del maldestro Paperino, che al sulfureo Diabolik: e questo già la dice tutta suoggi a 67 anni, per complicazioni dopo un intervento al cuore. Urbano Cairo, presidente del Torino, squadra che lo ha visto debuttare nelprofessionistico, lo ha ricordato come “una delle figure più iconiche deldegli anni Ottanta”. Quel termine “iconico”, usato spesso a sproposito, perè invece l’omaggio più calzante.è stato davvero un protagonista iconico deldegli anni ’80. Perchéera ilman del: ci fosse in giro un Russel Crowe ...

nella notte a 67 anni Garella, ex portiere di Verona e Napoli. Classe '55, dallo stile unico e inconfondibile, vinse l'unico tricolore nella storia dell'Hellas nel 1985, concedendo il ... Il più forte portiere al mondo con i piedi. Così l'avvocato Agnelli definì Garella, ex estremo difensore di Verona, Torino e Napoli, nella notte all'età di 67 anni. Con la squadra friulana fu protagonista della promozione in serie A nella stagione 1988-1989 e poi l'anno successivo la retrocessione all'ultima giornata. Aveva giocato anche con la Lazio nelle stagioni 76-77 e 77-78 Claudio Garella, fra i protagonisti più iconici del calcio italiano degli anni '80.