Claudio Garella | il nostro ricordo

(Di venerdì 12 agosto 2022): il portiere moderno Il ruolo del portiere nel gioco del calcio ha sempre qualcosa di magico, quasi di irrazionale rispetto al gioco stesso. È l’unico ruolo in cui è permesso l’uso delle mani, fuori dalla logica del calcio che prevede per tutti l’uso dei piedi. Caratteristica, tra l’altro, prima esclusiva ma poi, con lo sviluppo del gioco moderno, richiesta anche agli attuali interpreti del ruolo. Un ruolo che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, forse per questo irrazionale, sia per quanto scritto sopra, sia per le qualità caratteriali degli interpreti, considerando che, in genere, sono considerati “matti”, complice anche l’estrosità di alcuni di loro. Il 1968 segna un solco fondamentale nel modo di essere dei portieri, così come nel pallone in generale, il calcio diventa “totale” e anche gli estremi difensori si ...