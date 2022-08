Calciomercato Bari, continua la caccia all’attaccante: chi è in pole? (Di venerdì 12 agosto 2022) Prosegue il Calciomercato del Bari. La dirigenza del club pugliese è al lavoro per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione, che vedrà i Galletti prendere parte ad un complesso e competitivo campionato cadetto di Serie B dopo la recente promozione dalla Serie C arrivata con la vittoria del Girone C. Dopo l’interesse mostrato per Christian Gytkjaer del Monza, un altro nome sembra essere finito in pole position nel taccuino del club biancorosso. Ecco le ultime news relative alle contrattazioni del secondo club dei De Laurentiis: Camillo Ciano è il pensiero fisso di questa fine d’estate. Calciomercato Bari: sondaggio concreto per Ciano Photo Credits: Pagina Ufficiale Facebook FrosinoneDopo aver identificato ben due profili come papabili acquisti per rinforzare il reparto offensivo, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Prosegue ildel. La dirigenza del club pugliese è al lavoro per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione, che vedrà i Galletti prendere parte ad un complesso e competitivo campionato cadetto di Serie B dopo la recente promozione dalla Serie C arrivata con la vittoria del Girone C. Dopo l’interesse mostrato per Christian Gytkjaer del Monza, un altro nome sembra essere finito inposition nel taccuino del club biancorosso. Ecco le ultime news relative alle contrattazioni del secondo club dei De Laurentiis: Camillo Ciano è il pensiero fisso di questa fine d’estate.: sondaggio concreto per Ciano Photo Credits: Pagina Ufficiale Facebook FrosinoneDopo aver identificato ben due profili come papabili acquisti per rinforzare il reparto offensivo, con ...

