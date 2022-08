Borsa: Milano apre in lieve rialzo, +0,05% (Di venerdì 12 agosto 2022) Avvio di seduta in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 22.866 punti. . 12 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Avvio di seduta inper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 22.866 punti. . 12 agosto 2022

andrea_clab : RT @MilanoFinanza: Borsa, Milano in leggero rialzo. Lo spread va in vacanza - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib guadagna lo 0,3% in area 22.900 punti. In lieve rialzo anche il #Ftse100 di L… - cavicchioli : RT @MilanoFinanza: Borsa, Milano in leggero rialzo. Lo spread va in vacanza - fisco24_info : Borsa: Milano apre in lieve rialzo, +0,05%: Indice Ftse Mib a quota 22.866 punti - MilanoFinanza : Borsa, Milano in leggero rialzo. Lo spread va in vacanza -