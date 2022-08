365 giorni con Maria: 12 agosto | Lascia un segno a una ragazzina di 12 anni (Di venerdì 12 agosto 2022) Un’immagine della Madonna col Bambino è posta su di un’edicola, in un boschetto di Camogli, vicino a Genova. Davanti a lei, come accade spesso, la dodicenne Angela le rivolge dolci preghiere. Nella valle di Ruta vi sono poche case sparse a rompere la monotonia di una terra in parte ancora ricoperta da boschi. L’edicola della L'articolo 365 giorni con Maria: 12 agosto Lascia un segno a una ragazzina di 12 anni proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 12 agosto 2022) Un’immagine della Madonna col Bambino è posta su di un’edicola, in un boschetto di Camogli, vicino a Genova. Davanti a lei, come accade spesso, la dodicenne Angela le rivolge dolci preghiere. Nella valle di Ruta vi sono poche case sparse a rompere la monotonia di una terra in parte ancora ricoperta da boschi. L’edicola della L'articolo 365con: 12una unadi 12proviene da La Luce di

KattInForma : 365 giorni con Maria: 12 agosto | Lascia un segno a una ragazzina di 12 anni - ComuneTaranto : RT @europainitalia: Oggi è la Giornata internazionale della Gioventù! Quest’anno è ancora più speciale. Il 2022 infatti è l'Anno europeo… - europainitalia : Oggi è la Giornata internazionale della Gioventù! Quest’anno è ancora più speciale. Il 2022 infatti è l'Anno eur… - abellina : @LucaBizzarri da lei c'è molto caldo (circa 5 gradi in più l) , quindi: 90+90+90+90+5?? = 365 però hanno l'anno p… - giulianol : RT @SurrexitVere: @Avvenire_Nei @giaskis come vanno le vendite di #Avvenire? Non benissimo? Che strano! Un bacione agli studiosi *cinesi* c… -