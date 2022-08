"Voglio i miei soldi". Uomo armato prende una banca in ostaggio (Di giovedì 11 agosto 2022) A Beirut un Uomo è asserragliato da ore all'interno di una banca: rivuole i 200mila dollari del suo conto bloccati dalla banca centrale nel 2019 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) A Beirut unè asserragliato da ore all'interno di una: rivuole i 200mila dollari del suo conto bloccati dallacentrale nel 2019

romeoagresti : #Bremer: “Voglio ringraziare il Torino, i miei ex compagni, ho trascorso 4 anni molto belli là”. - disidrvtato_ : devo uscire per comprare un vestito per un matrimonio ma 1 non voglio uscire e 2 non voglio un vestito ma I miei no… - CarloPellitter2 : “Ho perso i miei ricordi in un negozio Di cose inutili e non voglio Sentirmi inutile, non posso rendermi utile, per… - hrryyhome : gli amorini miei che vogliono diventare papà ?????? voglio piangere?????? - LuxcianoThor : @aliasvaughn sono romanista ti blocco io perché non voglio più vedere la tua bruttissima faccia da cazzo nei miei p… -