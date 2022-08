Ultime Notizie – Elezioni 2022, appello di Meritocrazia Italia ai partiti: “Serve coraggio, in agenda riforma giustizia” (Di giovedì 11 agosto 2022) La legge elettorale, la riforma della giustiziae del Csm, l’attenzione ai cambiamenti climatici, e la parola d’ordine ‘stop war‘. Sono questi i temi che Meritocrazia Italia chiede siano centrali nella campagna elettorale e nei programmi dei partiti che si presentano al voto. “In dirittura di arrivo la fase di presentazione di liste e coalizioni, si apre il momento più autentico della campagna elettorale – si legge nel testo firmato dal presidente di Mi Walter Mauriello -. In un periodo di allarmante crisi economica, ambientale, energetica, sociale ed internazionale, la politica Italiana dovrebbe dimostrare a ciascun cittadino la propria vera missione nell’interesse del Paese, con una programmazione strutturale, frutto di ascolto, confronto, studio e competenza, senza limitarsi, come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) La legge elettorale, ladellae del Csm, l’attenzione ai cambiamenti climatici, e la parola d’ordine ‘stop war‘. Sono questi i temi chechiede siano centrali nella campagna elettorale e nei programmi deiche si presentano al voto. “In dirittura di arrivo la fase di presentazione di liste e coalizioni, si apre il momento più autentico della campagna elettorale – si legge nel testo firmato dal presidente di Mi Walter Mauriello -. In un periodo di allarmante crisi economica, ambientale, energetica, sociale ed internazionale, la politicana dovrebbe dimostrare a ciascun cittadino la propria vera missione nell’interesse del Paese, con una programmazione strutturale, frutto di ascolto, confronto, studio e competenza, senza limitarsi, come ...

