Si lancia dal terzo piano, tragedia in Via Colombo (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dramma in pieno centro ad Avellino. Un uomo si è lanciato dalla finestra del terzo piano del civico 36 all'incrocio con via Moccia. Chiuso il tratto dall'ex Boogart all'incrocio con Via Moccia. Sul posto immediato l'intervento delle forze dell'ordine e sanitari che non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Si tratterebbe di un cittadino straniero. I Vigili Urbani hanno interdetto la strada mentre si attende l'arrivo del medico legale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

