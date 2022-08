Non ci saranno nuovi spin-off di Breaking Bad dopo Better Call Saul, almeno per ora (Di giovedì 11 agosto 2022) Il co-creatore di Better Call Saul, Vince Gilligan, ha parlato della possibilità di sviluppare un altro spin-off di Breaking Bad, sottolineando come forse sia meglio lasciare in pace il franchise. almeno per il momento. In un’intervista con il Rolling Stone, Gilligan ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal mondo di Walter White e Saul Goodman per dedicarsi ad altri progetti. Breaking Bad ha avuto un enorme impatto sull’industria televisiva ed è tutt’ora considerata una delle serie tv meglio scritte degli ultimi dieci anni. Il successo del prodotto ha spinto Gilligan a collaborare con Peter Gould per sviluppare Better Call Saul, uno spin-off incentrato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Il co-creatore di, Vince Gilligan, ha parlato della possibilità di sviluppare un altro-off diBad, sottolineando come forse sia meglio lasciare in pace il franchise.per il momento. In un’intervista con il Rolling Stone, Gilligan ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal mondo di Walter White eGoodman per dedicarsi ad altri progetti.Bad ha avuto un enorme impatto sull’industria televisiva ed è tutt’ora considerata una delle serie tv meglio scritte degli ultimi dieci anni. Il successo del prodotto hato Gilligan a collaborare con Peter Gould per sviluppare, uno-off incentrato ...

Schlein: 'Meloni dica che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle sue liste. Può farlo o no' 'Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice, che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle liste . Può dirlo o no Noi qua possiamo dirlo'. Lo ha detto la vicepresidente dell'Emilia - Romagna, Elly Schlein , candidata indipendente nelle liste ... I Promessi Sposi, nuova fiction su Rai1: cast e quando andrà in onda A produrla insieme a Picomedia, casa di produzione di Mare Fuori , ci saranno anche Rai Fiction, ... La storia de I Promessi Sposi rivive in tv: di cosa parla Non si sa ancora se la nuova serie tv ... Sport Mediaset Testo proposto dalla Commissione europea Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste s ... 'Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino alla stampa estera, maha detto una cosa semplice, checifascisti e nostalgici nelle liste . Può dirlo o no Noi qua possiamo dirlo'. Lo ha detto la vicepresidente dell'Emilia - Romagna, Elly Schlein , candidata indipendente nelle liste ...A produrla insieme a Picomedia, casa di produzione di Mare Fuori , cianche Rai Fiction, ... La storia de I Promessi Sposi rivive in tv: di cosa parlasi sa ancora se la nuova serie tv ... Kessie e Christensen possono lasciare il Barça gratis se non saranno tesserati entro sabato - Sportmediaset Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste s ...