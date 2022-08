Mauro Icardi messo fuori rosa nel Psg: adesso può giocare solo in quinta divisione francese (Di giovedì 11 agosto 2022) Mauro Icardi al momento può giocare solamente nella quinta divisione francese. L’argentino infatti è stato inserito nel lista degli esuberi del Psg. L’ex capitano dell’Inter non rientra più nei paini del club parigino. Di conseguenza, spiega l’Équipe, l’unica chance per giocare qualche partita è la squadra dell’associazione Psg che milita tra i dilettanti. Infatti, il Psg vuole liberarsi di tutti i calciatori che non rientrano più nel progetto di Christophe Galtier. Il nuovo allenatore per ora preferisce Arnaud Kalimuendo a Icardi, anche se il francese è a un passo dal passaggio al Rennes. L’argentino è stato inserito nel gruppo degli “indesiderati” assieme a Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye e Thilo Kehrer. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)al momento puòsolamente nella. L’argentino infatti è stato inserito nel lista degli esuberi del Psg. L’ex capitano dell’Inter non rientra più nei paini del club parigino. Di conseguenza, spiega l’Équipe, l’unica chance perqualche partita è la squadra dell’associazione Psg che milita tra i dilettanti. Infatti, il Psg vuole liberarsi di tutti i calciatori che non rientrano più nel progetto di Christophe Galtier. Il nuovo allenatore per ora preferisce Arnaud Kalimuendo a, anche se ilè a un passo dal passaggio al Rennes. L’argentino è stato inserito nel gruppo degli “indesiderati” assieme a Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye e Thilo Kehrer. ...

sportal_it : Il Paris Saint Germain manda un chiaro messaggio a Mauro Icardi - BullaInterista : Icardi Mauro pronto per il campionato d'eccellenza, giusto epilogo per un giocatore normale che ha marcato 52 giorn… - Birillooo : Esce Kean entra Icardi - sarebbe bello ! Memphis Dusan Mauro ! - Saeed_Juventino : Make it 4 Sergio Reguillon Leandro Paredes Davide Frattesi Mauro Icardi - IsaeChia : Wanda Nara, è guerra aperta con la domestica che ha diffuso gli audio del presunto divorzio da Mauro Icardi: i retr… -