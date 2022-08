WTA Toronto 2022: Camila Giorgi supera Elise Mertens e conquista gli ottavi di finale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prosegue il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Toronto. Sul cemento canadese la marchigiana si è qualificata per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto in due set la belga Elise Mertens, numero 37 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione sicuramente ottima quella dell’azzurra, che ora attende la vincente del derby americano tra Jessica Pegula, testa di serie numero sette, ed Asia Muhammad. Buon rendimento soprattutto con la seconda per Camila, con cui ha ottenuto il 61% dei punti, mentre Mertens ha faticato molto, conquistando appena il 39% dei punti. Giorgi ha vinto in totale 69 punti contro i 58 dell’avversaria, che ha salvato solo una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prosegue il cammino dinel torneo WTA di. Sul cemento canadese la marchigiana si è qualificata per glididopo aver sconfitto in due set la belga, numero 37 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione sicuramente ottima quella dell’azzurra, che ora attende la vincente del derby americano tra Jessica Pegula, testa di serie numero sette, ed Asia Muhammad. Buon rendimento soprattutto con la seconda per, con cui ha ottenuto il 61% dei punti, mentreha faticato molto,ndo appena il 39% dei punti.ha vinto in totale 69 punti contro i 58 dell’avversaria, che ha salvato solo una ...

