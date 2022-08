Ucraina | Mosca recluta detenuti dalle carceri russe per mandarli a combattere

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Guerra in, sarà destinata a durare a lungo ancora: per far fronte alla carenza di militari da mandare sul campo instandonelle. Lo scrive Cnn ...

Guerra in Ucraina, sarà destinata a durare a lungo ancora: per far fronte alla carenza di militari da mandare sul campo in Ucraina, Mosca sta reclutando detenuti nelle carceri russe. Lo scrive Cnn online, precisando di aver condotto sull'argomento un'indagine durata un mese e di aver parlato con i detenuti coinvolti nel reclutamento. Pur imponendo sanzioni globali senza precedenti alla Russia, continuano a fornire armi ed equipaggiamenti militari all'Ucraina. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Mosca Zhang Hanhui. Dopo le deflagrazioni devastanti alla base russa, l'Ucraina usa la strategia del dire-non-dire, con allusioni, persino battute sul pericolo di fumare vicino agli arsenali.