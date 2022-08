Questi non sono «agricoltori ucraini» al lavoro in un campo in fiamme (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 6 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di tre mietitrebbiatrici, riprese dall’alto, che lavorano in un campo di grano in parte coperto dalle fiamme. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ecco come gli agricoltori ucraini sono costretti a fare il raccolto quest’anno». Il riferimento è ai campi di grano in alcune parti dell’Ucraina meridionale distrutti o danneggiati a causa dei bombardamenti russi, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine e dai media internazionali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ma non è stato girato in Ucraina dopo l’invasione militare russa del Paese, iniziata il 24 febbraio 2022. Il filmato in ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 6 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di tre mietitrebbiatrici, riprese dall’alto, che lavorano in undi grano in parte coperto dalle. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ecco come glicostretti a fare il raccolto quest’anno». Il riferimento è ai campi di grano in alcune parti dell’Ucraina meridionale distrutti o danneggiati a causa dei bombardamenti russi, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine e dai media internazionali. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ma non è stato girato in Ucraina dopo l’invasione militare russa del Paese, iniziata il 24 febbraio 2022. Il filmato in ...

