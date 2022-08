Precipita un elicottero in Valtellina | muore il pilota | ferito un 17enne

fattoquotidiano : Elicottero precipita in Valtellina: morto il pilota. Ferito un ragazzo 17enne - Luxgraph : Albosaggia, elicottero precipita sui cavi dell’alta tensione: morto il pilota, ferito il figlio 17enne #corriere… - Corriere : Elicottero in avaria tocca i cavi dell’alta tensione e precipita: morto il pilota, ferito il figlio - Giorno_Sondrio : Valtellina, elicottero precipita sulle montagne: morto il pilota, ferito il figlio 17enne - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Elicottero precipita in Valtellina, morto il pilota e ferito un 17enne -

Tragedia ad Albosaggia, uncon a bordo due persone è precipitato, una è morta sul posto mentre l'altra è stata portata in ospedale in gravi condizioni.precipitato Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto 2022. Dalle prime informazioni ricevute l'allarme è scattato intorno alle 18:15, ...Calvisano . E' stato trasportato all'ospedale in codice rosso con l'il pilota 54enne di un aereo ultraleggero precipitato, per cause in corso di accertamento, poco prima delle 17 del pomeriggio di questo martedì nei campi tra Visano e Calvisano. Per ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-de76e7f8-b5e8-1e3-3bd2-40e890cd288 ...Un elicottero e’ precipitato sulle montagne di Albosaggio, in provincia di Sondrio. A bordo due persone, sembrerebbe padre e figlio di 17 anni. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere il ragazzo, ...