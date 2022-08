Patente moto A3, addio esame di guida: basterà frequentare un corso (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prossimamente i motociclisti italiani andranno incontro a una vera rivoluzione. Per prendere la Patente per la moto non si dovrà più sostenere il tanto temuto esame pratico. basterà solo frequentare un corso nelle autoscuole della durata minima di 7 ore. La novità è contenuta nel decreto Infrastrutture Bis già approvato dal Senato e che riceverà probabilmente l’approvazione della Camera entro Ferragosto, giorno in cui è prevista la sua scadenza. Ci sono, però, delle condizioni, perché le nuove regole, non varranno per tutti, Per approfittare di questa agevolazione bisogna già possedere una Patente di categoria A1 e A2. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prossimamente iciclisti italiani andranno incontro a una vera rivoluzione. Per prendere laper lanon si dovrà più sostenere il tanto temutopratico.solounnelle autoscuole della durata minima di 7 ore. La novità è contenuta nel decreto Infrastrutture Bis già approvato dal Senato e che riceverà probabilmente l’approvazione della Camera entro Ferragosto, giorno in cui è prevista la sua scadenza. Ci sono, però, delle condizioni, perché le nuove regole, non varranno per tutti, Per approfittare di questa agevolazione bisogna già possedere unadi categoria A1 e A2.

