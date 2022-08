Ozzy Osbourne: l’atteso ritorno sulle scene (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo scorso giugno Ozzy Osbourne si sottoponeva a un’operazione complicata che poteva mettere a repentaglio la sua carriera. Ora il principe delle tenebre è tornato a calcare il palco ed è apparso in forma strepitosa. Ozzy Osbourne: cos’è successo all’ex frontman dei Sabbath? 73 anni suonati e un’operazione chirurgica che poteva segnare la fine della sua carriera. Negli scorsi mesi Ozzy Osbourne si è sottoposto ad un intervento per il riallineamento dei perni nel collo e nella schiena, conseguenza di un vecchio incidente. Un intervento delicato, che la moglie Sharon aveva definito come fondamentale per la vita del suo sposo oscuro. Ebbene, tutto è andato per il verso giusto. L’operazione è riuscita e l’ex frontman dei Sabbath è tornato a casa per una comoda convalescenza. Dal suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lo scorso giugnosi sottoponeva a un’operazione complicata che poteva mettere a repentaglio la sua carriera. Ora il principe delle tenebre è tornato a calcare il palco ed è apparso in forma strepitosa.: cos’è successo all’ex frontman dei Sabbath? 73 anni suonati e un’operazione chirurgica che poteva segnare la fine della sua carriera. Negli scorsi mesisi è sottoposto ad un intervento per il riallineamento dei perni nel collo e nella schiena, conseguenza di un vecchio incidente. Un intervento delicato, che la moglie Sharon aveva definito come fondamentale per la vita del suo sposo oscuro. Ebbene, tutto è andato per il verso giusto. L’operazione è riuscita e l’ex frontman dei Sabbath è tornato a casa per una comoda convalescenza. Dal suo ...

