Napoli | Ordine dei giornalisti contro il Comune | Quel bando va riscritto

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Sedici posti nel settore comunicazione con competenze tipiche del giornalista, ma per ildinon e’ necessaria l’iscrizione all’Albo. Unche va immediatamente bloccato einserendo i requisiti previsti dalla legge 150 del 2000”. Lo chiede l’deidella Campania dopo la pubblicazione delper sedici posti, dal dirigente fino agli istruttori di comunicazione-informazione. Il, pubblicato su Gazzetta Ufficiale e sito istituzionale del, non prevede in alcun caso l’iscrizione all’Albo deie l’della Campania ne chiede pertanto l’immediata sospensione con l’inserimento dell’iscrizione all’Albo tra i requisiti per l’ammissione. E ...

"Sedici posti nel settore comunicazione con competenze tipiche del giornalista, ma per il Comune di Napoli non e' necessaria l'iscrizione all'Albo. Un bando che va immediatamente bloccato e riscritto ...