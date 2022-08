La Super Lega diventa realtà (ma in Africa): si parte nel 2023/2024 con 24 squadre (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver creato polemiche a non finire e una sollevazione popolare, il progetto di una Super Lega del calcio europeo si è arenato. L’idea promossa in particolare da Andrea Agnelli, però, ha trovato terreno fertile in Africa, dove è stata creata la “African Super League“. Il campionato che coinvolgerà le migliori squadre Africane è stato presentato ad Arusha, in Tanzania, nell’ambito del 44esimo congresso della Caf, la Federcalcio del continente. La SuperLega correrà parallela alla Champions e alla Confederations Cup, l’Europa League Africana, e scatterà ufficialmente nella stagione 2023/2024. A prendervi parte saranno 24 formazioni divise in tre gruppi da otto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo aver creato polemiche a non finire e una sollevazione popolare, il progetto di unadel calcio europeo si è arenato. L’idea promossa in particolare da Andrea Agnelli, però, ha trovato terreno fertile in, dove è stata creata la “League“. Il campionato che coinvolgerà le migliorine è stato presentato ad Arusha, in Tanzania, nell’ambito del 44esimo congresso della Caf, la Federcalcio del continente. Lacorrerà parallela alla Champions e alla Confederations Cup, l’Europa Leaguena, e scatterà ufficialmente nella stagione. A prendervisaranno 24 formazioni divise in tre gruppi da otto ...

