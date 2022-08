Il terzo polo non è la Dc. Ma Letta e Calenda… Il voto secondo Mannino (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i due manca solo il fatidico sì. Carlo Calenda dopo lo strappo col Pd ha dispiegato le vele verso il terzo polo di fattura renziana. Probabilmente quella che, ab origine, doveva essere la sua collocazione originaria. Non è da biasimare, comunque, il tentativo di correre assieme al Pd, fornendogli una “stampella” liberale. Tutto naufragato al cospetto di Bonelli e Fratoianni. E delle scelte di Enrico Letta “di cui francamente mi stupisco” e che “faranno perdere ai dem molta della credibilità assunta durante la stagione di sostegno al governo Draghi”. Calogero Mannino, ex ministro e punta di diamante della Democrazia Cristiana parla con la voce soave di chi guarda il mare. Dalla sua residenza di Sciacca osserva le onde del Mediterraneo e la tempesta della politica italiana. Mannino, preferire Verdi e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra i due manca solo il fatidico sì. Carlo Calenda dopo lo strappo col Pd ha dispiegato le vele verso ildi fattura renziana. Probabilmente quella che, ab origine, doveva essere la sua collocazione originaria. Non è da biasimare, comunque, il tentativo di correre assieme al Pd, fornendogli una “stampella” liberale. Tutto naufragato al cospetto di Bonelli e Fratoianni. E delle scelte di Enrico“di cui francamente mi stupisco” e che “faranno perdere ai dem molta della credibilità assunta durante la stagione di sostegno al governo Draghi”. Calogero, ex ministro e punta di diamante della Democrazia Cristiana parla con la voce soave di chi guarda il mare. Dalla sua residenza di Sciacca osserva le onde del Mediterraneo e la tempesta della politica italiana., preferire Verdi e ...

marattin : Tante persone ragionevoli chiedono un’alternativa tra la destra populista e la sinistra confusionaria. Il Terzo Pol… - christianrocca : Tra i principali motivi per cui votare il terzo polo c’è che Cottarelli se n’è andato. - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - CrescenteCarlo : RT @SalamidaFabio: Non si capisce in base a quale bislacco ragionamento Letta, Bonelli, Di Maio e Fratoianni siano “un’ammucchiata” e Calen… - DCasna98 : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 Carlo #Cottarelli si candida alle elezioni nelle liste del centrosinistra. Rifiutati i corteggiamen… -