Elezioni | Conte “M5S non si presta a balletti”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà la possibilità di un riavvicinamento con il Pd? “Non lo dovete chiedere a me, è stato il Pd e Letta che in modo incomprensibile ha voltato le spalle all’esperienza con il M5S, è un fatto anche contraddittorio perchè ora si ritrovano al suo fianco Fratoianni e Bonelli”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, a “La corsa al voto” su La7. “Dopo il balletto Letta-Di Maio-Tabacci, Letta-Calenda, Letta-Fratoianni è impensabile che inizi un balletto Letta-, il M5S ainon si. Il Pd ne risponderà ai suoi elettori e alcuni mi scrivono dicendo che voteranno per il MoVimento”, ha aggiunto. “Nel nuovo statuto c’è la responsabilità politica del leader del M5S nella formazione delle liste, a questo si abbina la consultazione della rete”, ha spiegato ...

Di Battista: "Non sono come loro, no sotto Grillo padre padrone" Il countdown per le elezioni del 25 settembre è iniziato e, sul tema delle candidature, Conte ha detto: 'Nel nuovo statuto c'è la responsabilità politica del leader del M5S nella formazione delle liste, a questo si abbina la consultazione della rete'. "Dopo il balletto Letta - Di Maio - Tabacci, Letta - Calenda, Letta - Fratoianni è impensabile che inizi un balletto Letta - Conte, il M5S ai balletti non si presta. Il Pd ne risponderà ai suoi elettori". Il presidente del Movimento 5 stelle ha risposto alle parole dell'ex deputato, sottolineando come "la figura del garante rimane fondamentale, ma poi c'è una filiera ben precisa che determina la linea".