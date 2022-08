Elezioni 2022, Cottarelli: “Sarò candidato con Pd e +Europa” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime Elezioni” politiche 2022 in programma il 25 settembre. Lo ha annunciato Carlo Cottarelli collegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. “Queste Elezioni sono le più importanti, si confrontano due visioni del mondo, una progressista e l’altra conservatrice, e gli italiani devono decidere. Sono visioni legittime, ma sono diverse” ha detto Cottarelli. “Mi è molto dispiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario con Azione un percorso comune, ma guardiamo avanti. Anche se su strade elettorali diverse credo sia comune la visione progressista del mondo. Spero che da ora vedremo tutti come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd edi esserecomune alle prossime” politichein programma il 25 settembre. Lo ha annunciato Carlocollegandosi alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. “Questesono le più importanti, si confrontano due visioni del mondo, una progressista e l’altra conservatrice, e gli italiani devono decidere. Sono visioni legittime, ma sono diverse” ha detto. “Mi è molto dispiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario con Azione un percorso comune, ma guardiamo avanti. Anche se su strade elettorali diverse credo sia comune la visione progressista del mondo. Spero che da ora vedremo tutti come ...

