Covid | Ema verso l’ok al vaccino Pfizer ‘adattato’ a Omicron

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si appresta ad approvare in autunno il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech adattato per contrastare le varianti BA.4 e BA.5. Lo ha affermato un portavoce della stessa Ema. Le due case farmaceutiche hanno avviato una sperimentazione clinica e dovrebbero presto presentare una domanda di autorizzazione all'Ema, che potrebbe procedere con un'approvazione rapida in autunno.

