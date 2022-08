Alex Belli Dice Addio Alla Tv! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qualcuno si metterà le mani nei capelli leggendo questa notizia, qualcun altro no. Sta di fatto che il nostro Alex Belli ha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico e stare lontano dAlla Tv. Bisognerà farsene una ragione. La notizia ha generato una valanga di commenti in rete, dove molti hanno ironizzato sulla questione. Ecco tutti gli aggiornamenti! Alex Belli Dice Addio Alla Tv: un anno sabbatico per lui Alex Belli torna a far parlare di sé e lo fa tramite un annuncio su Twitter. L’attore parmense, conversando con un suo seguace, ha sganciato una notizia bomba. Di cosa si tratta? Ebbene, pare che il nostro Alex abbia intenzione di mollare la Tv per un anno intero. Ce ne faremo una ragione, ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Qualcuno si metterà le mani nei capelli leggendo questa notizia, qualcun altro no. Sta di fatto che il nostroha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico e stare lontano dTv. Bisognerà farsene una ragione. La notizia ha generato una valanga di commenti in rete, dove molti hanno ironizzato sulla questione. Ecco tutti gli aggiornamenti!Tv: un anno sabbatico per luitorna a far parlare di sé e lo fa tramite un annuncio su Twitter. L’attore parmense, conversando con un suo seguace, ha sganciato una notizia bomba. Di cosa si tratta? Ebbene, pare che il nostroabbia intenzione di mollare la Tv per un anno intero. Ce ne faremo una ragione, ...

AngoloDV : Alex Belli, la grossa gaffe sul web #alexbelli #gfvip #gfvip7 #amici #10agosto #jeru #jessandro #jessivip #fairylu… - SimonaCaresana : RT @Alex_myprotege: son passati due mesi dal uno dei giorni più Belli di quest'anno. L'inizio di tutto ?? Non siamo soli non è solo un EP, m… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Alex Belli: 'Sono diventato più amico degli autori che degli ex vipponi' - FlowerM91459788 : MARIA #BELZEBU' LANCILLOTTI HA SOSTITUITO ...#furtivamente , ....l ' IMMAGINE DI ALEX #Belli con questa che VEDIAM… - FlowerM91459788 : SALVE A TUTTI ! AVEVO APPENA ...LETTO SU #GOOGLE LA.NOTIZIA CHE ALEX #Belli ABBANDONAVA PER PARECCHI MESI LA TELEVI… -