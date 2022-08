Una poltrona per due. Meloni e Salvini appesi al voto in più (Di martedì 9 agosto 2022) “Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”. È quanto ha detto oggi, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus di Milano, il leader della Lega Matteo Salvini. “Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini” “Questa è la democrazia – ha aggiunto il segretario della Lega – dall’altra parte invece c’è il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi più ne ha più ne ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) “Se prende unin più Giorgia, il premier lo fa Giorgia. Se prende unin più Matteo, lo fa Matteo. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”. È quanto ha detto oggi, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus di Milano, il leader della Lega Matteo. “Se prende unin più Giorgia, il premier lo fa Giorgia. Se prende unin più Matteo, lo fa Matteo” “Questa è la democrazia – ha aggiunto il segretario della Lega – dall’altra parte invece c’è il gratta e vinci tra Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e chi più ne ha più ne ...

demagistris : I politici che vedete oggi saltellare da una parte all’altra senza pudore per accaparrarsi la poltrona sono gli ste… - ItaliaViva : Si può perdere la poltrona per le proprie idee ma non si può rinunciare a tutte le proprie idee per una poltrona. I… - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - carloarbini51 : RT @RobertoLocate14: Una poltrona per uno. #Photosatira - gabriellacapria : @La7tv Con tanto rispetto però sig Bonino dopo 9 legislature sta ancora a chiedere una poltrona e fare battute....l… -