Traffico Roma del 09-08-2022 ore 17:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra l'uscita per la Roma Fiumicino e via Tuscolana si rallenta a tratti anche su entrambe le carreggiate della via mattina tra il raccordo è Pomezia Nord chiusa per allagamento via di Acqua Acetosa Ostiense all'altezza di via Cristoforo Colombo problemi anche sulla via Laurentina tra il km 16 ed il km 17 in zona Colle dei Pini a causa di un allagamento sono possibili chiusure temporanee Per quanto riguarda i trasporti sul nodo di Roma sospeso il Traffico ferroviario in prossimità della stazione di Roma Ostiense a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea in corso la riprogrammazione del

