SERIE A MILAN, CALCIOMERCATO E UNDICI INIZIALE (Di martedì 9 agosto 2022) Obbiettivo seconda stella per i rossoneri di Pioli, alla ricerca del bis in campionato dopo l'ultimo Scudetto. La rosa è stata mantenuta nella sua interezza, eccezion fatta per Romagnoli e Kessie, entrambi partiti a parametro zero. Per questo, Maldini e Massara si stanno muovendo per cercare di coprire i due ruoli. Per la difesa sono stati sondati diversi nomi, come Tanganga, Diallo e ora Bailly, tutti centrali affidabili e fisicamente importanti, con velocità e forza fisica come caratteristiche peculiari, sulla strada tracciata dal duo Tomori-Kalulu. L'idea comunque, è che chiunque arriverà, sarà una riserva, motivo per il quale la dirigenza non ha intenzione di spendere grandi cifre, trovando piuttosto buone offerte. Al posto di Kessie, l'indiziato numero uno era Renato Sanches; a gennaio sembrava fatta, ma la richiesta di uno stipendio più alto e l'arrivo di Galtier al PSG hanno ...

