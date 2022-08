(Di martedì 9 agosto 2022) Unatrafinisce con undi 25 anni in condizioni gravi in ospedale. È successo oggi intorno alle 16 in uno storicosul lungomare Paolo Toscanelli di:...

repubblica : Ostia, scoppia la rissa nello stabilimento: grave bagnante ferito con un cacciavite [di Romina Marceca] - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ostia, rissa tra bagnanti nello stabilimento: grave un uomo ferito con un cacciavite - infoitinterno : Ostia, rissa in stabilimento: grave bagnante ferito con cacciavite - infoitinterno : Ostia, scoppia la rissa nello stabilimento: grave bagnante ferito con un cacciavite - infoitinterno : Ostia, rissa tra bagnanti nello stabilimento: grave un ragazzo ferito con un cacciavite -

Un uomo è stato ferito all'addome , forse con cacciavite, nel corso di unascoppiata ad, vicino Roma, questo pomeriggio. Il fatto è avvenuto sul lungomare di Paolo Toscanelli , nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ...Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della, e che ora indagano a caccia del responsabile. Il ragazzo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al ...L'accoltellamento è avvenuto questo pomeriggio in uno stabilimento sul lungomare Paolo Toascanelli. La vittima è stata trasportata all'ospedale Grassi. Indagano i carabinieri per risalire al responsab ...21.25 Uomo ferito in rissa a Ostia. E' grave Rissa con ferito questo pomeriggio su Lungomare Toscanelli, a Ostia. Un uomo, nel corso di una lite tra più persone, è stato ferito all'addome con un ogget ...