Napoli: Ambrosino in uscita, su di lui Bari e Utrecht (Di martedì 9 agosto 2022) Due club puntano Giuseppe Ambrosino Il futuro di Giuseppe Ambrosino è ancora in discussione. Il giovane talento del Napoli ha l’attenzione di due club, lo riferisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 agosto 2022) Due club puntano GiuseppeIl futuro di Giuseppeè ancora in discussione. Il giovane talento delha l’attenzione di due club, lo riferisce … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

eantoniopolonia : @AleJastemmo e ci cacassi il cazzo, tu, Barak, Lozano, Gaetano, Ambrosino e pure Zerbin. via da Napoli come stanno dioporco - sscalcionapoli1 : Napoli, seduta pomeridiana per gli azzurri: personalizzato in palestra per Politano e Ambrosino, lavoro individuale… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta pomeridiana per gli azzurri: personalizzato in palestra per Politano e Ambrosino, lavoro i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta pomeridiana per gli azzurri: personalizzato in palestra per Politano e Ambrosino, lavoro i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta pomeridiana per gli azzurri: personalizzato in palestra per Politano e Ambrosino, lavoro i… -