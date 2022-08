Morta Antonella Rocchi | voce e volto storico di RTL 102 5 | aveva 51 anni

fanpage : È morta Antonella Rocchi. Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Cordoglio e lutto nella redazione di… - Antonella_O_O : RT @FurioGarbagnati: Che il PD abbia bisogno di un congresso vero lo dico da tempo, che se ne parli ora, in campagna elettorale, prefiguran… - domenicosabell1 : Antonella Rocchi morta a 51 anni: era giornalista a Rtl 102.5 - infoitcultura : Morta la giornalista di Rtl Antonella Rocchi. Aveva 52 anni - MazzaliVanna : RT @fanpage: È morta Antonella Rocchi. Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Cordoglio e lutto nella redazione di Rtl 102.5… -

E'la giornalista di Rtl 102.5Rocchi. Aveva 52 anni. E' stata la stessa radio a darne notizia. Nata a Milano il 30 maggio 1971, laureata in lingue, ha iniziato la sua carriera in ...Rocchi, giornalista di Rtl 102.5: si è spenta a 51 anni dopo una lunga malattia Bruno Arena, la foto con Max Cavallari fa il pieno di like: 'Vorrei avere un amico come te' Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' morta la giornalista di Rtl 102.5 Antonella Rocchi. Aveva 52 anni. E' stata la stessa radio a darne notizia. Nata a Milano il 30 maggio 1971, laureata in lingue, ha iniziato la sua carriera in tele ...